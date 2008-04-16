Криль просит Тимошенко не уходить в отставку

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ советует правительству Юлии ТИМОШЕНКО не спешить уходить в отставку, поскольку оно еще не выполнило многие предвыборные обещания.

Об этом идет речь в заявлении И.КРИЛЯ, текст которого предоставила УНИАН пресс-служба “Единого Центра”.

«Наверно, у БЮТ есть серьезные проблемы с управлением, если они уже сейчас просят Президента отправить правительство ТИМОШЕНКО в отставку», – предполагает И.КРИЛЬ.

«Для отставки Кабинета министров не нужно решение Президента Украины. Для этого необходимо решение Верховной Рады или же инициатива самого Кабмина. Хочу напомнить, что Виктор ЮЩЕНКО определился, с каким правительством ему работать еще в декабре прошлого года», – заявляет депутат.

«Именно Президент настоял на том, чтобы Юлия ТИМОШЕНКО стала премьер-министром во время голосования ее кандидатуры в парламенте. И это прекрасно знают все народные депутаты фракции БЮТ, в том числе ТОМЕНКО», – подчеркивает председатель “Единого Центра”.

«Не нужно спешить в отставку. Тем более, что грандиозные успехи правительства были продемонстрированы недавно во время празднования 100 дней правительства. Еще многое из обещанного людям осталось невыполненным. Нужно работать. Для этого у правительства есть все возможности. Тем более, что этого ждут люди. Относительно критики в адрес правительства, то к этому нужно относиться спокойно и без истерии», – сказал народный депутат.

«Если же проблемы дальнейшей работы правительства настолько серьезны, то об этом следует своевременно сказать людям», – добавил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, с трибуны Верховной Рады член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО заявил, что фракция БЮТ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить заявления относительно неудовлетворительной работы правительства или отправить его в отставку.

По его словам, фракция БЮТ на протяжении нескольких последних недель мужественно молчит, когда слышит упреки в адрес деятельности правительства со стороны Секретариата Президента и СНБО.

«Но после того, как последний месяц Президент Украины за пределами Украины порочит украинское правительство, мы считаем, что это пренебрежение не к Блоку Юлии Тимошенко, не к Юлии ТИМОШЕНКО, а это неуважение к Украине», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что, исходя из сложившейся ситуации, БЮТ хотел бы обратиться к Президенту и сказать В.ЮЩЕНКО, что, если он своим правительством считает СНБО и Секретариат Президента, то он должен это признать и заявить украинскому народу, что он не доверяет Кабмину. «Пусть отправляет в отставку правительство ТИМОШЕНКО и работает с новым оппозиционным правительством ЯНУКОВИЧА», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его словам, если это не будет сделано, то БЮТ хотел бы, чтобы Президент заявил о другом – что он работает с правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

«Ежедневные совещания в трехчасовом режиме, когда даются указания областным государственным администрациям не выполнять распоряжения правительства или раздаются указания министрам не выполнять указания премьер-министра, могут плохо закончиться для украинского народа», - отметил депутат.