Украинцев не могут вывезти из Ливана, сообщает «Коммерсант-Украина».

Как сообщил 19 июля "Коммерсанту" Посол Украины в Ливане Борис ЗАХАРЧУК, ливанские перевозчики отказываются предоставлять автобусы для перевозки украинцев в Сирию для дальнейшей эвакуации их в Украину.

Причина такой боязни, по словам Б.ЗАХАРЧУКА, в том, что до сирийской границы от Бейрута сейчас можно добраться только по одной дороге, которая постоянно обстреливается с моря. Кроме того, как сообщил посол, у Посольства Украины в Ливане нет связи с посольствами в Израиле и Сирии (во время первой массовой эвакуации Посольство Украины в Израиле договаривалось с военными о прекращении огня и создания "зеленого коридора" для прохождения автобусов с беженцами). Теперь посольство в Ливане вынуждено связываться с Израилем и Сирией через Министерство иностранных дел в Киеве.

По словам Б.ЗАХАРЧУКА, в посольстве находятся еще 400 заявлений с просьбой об эвакуации из Ливана. Кроме украинских граждан, страну хотят покинуть члены их семей и граждане Украины, не состоящие на консульском учете. Даже приблизительных сроков второй массовой эвакуации ни в посольстве Ливана, ни в МИДе пока не называют.

Напомним, 18 июля из Ливана в Украину тремя чартерными авиарейсами были доставлены 369 украинцев и 11 иностранцев, еще семеро были эвакуированы из сектора Газа. 19 июля из Ливана в Украину были отправлены еще 13 человек.