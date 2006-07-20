Депутаты продолжат работу в 16.00

Досрочно закрыто утреннее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, раньше председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отмечал, что на сегодня предусмотрено немного вопросов для рассмотрения, поскольку новосформированные комитеты парламента еще не успели рассмотреть законопроекты для представления их на рассмотрение депутатов.

Перед этим народный депутат из фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ попросил руководство парламента убрать Флаг Украины, который фракция БЮТ расстелила на своих рабочих местах, отметив, что это «глумление над флагом».

А.МОРОЗ поддержал это предложение, обратившись к фракции БЮТ, которая на то время уже ушла из сессионного зала, с просьбой убрать флаг, отметив, что «он еще вам будет нужен».

А.МОРОЗ сообщил, что сейчас состоится заседание комитетов ВР, а в 16.00 в парламенте состоятся слушания по вопросам бюджетной политики на 2007 год.