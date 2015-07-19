ВСК пока будет молчать о ходе расследования событий в Мукачево – нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

«На заседании ВСК принято решение не информировать пока что о ходе расследования событий в Мукачево, так как это начало вредить самому следствию», – написал он.

Нардеп также отметил, что ВСК уже осмотрела место главного боя между ПС и милицией на въезде в Мукачево.

При этом Мосийчук пообещал вечером проинформировать о том, что не будет вредить объективному расследованию.

На заседании ВСК принято решение не информировать пока что о ходе расследования событий в Мукачево так как это начало вредить... Posted by Игорь Мосийчук on 19 Июль 2015 г.

Напомним, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу на Закарпатье.

14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств конфликта. Председателем ВСК назначили народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука. В состав комиссии вошли: от «Блока Петра Порошенко» - Валерий Пацкан, Сергей Каплин, от «Народного фронта» - Андрей Тетерук и Антон Геращенко, от «Оппозиционного блока» - Михаил Папиев, от «Взаимопомощи» - Тарас Пастух, от Радикальной партии - Игорь Мосийчук, от «Батькивщины» - Иван Крулько, от группы «Воля народа» - Юрий Шаповал, от группы «Возрождение» - Дмитрий Святаш.