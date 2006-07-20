Богатырева обвиняет Тимошенко во лжи и цинизме

Комментируя заявление Юлии Тимошенко о продажности парламента, член фракции Партии Регионов Раиса Богатирева обвинила Тимошенко и ее блок во лжи.

"Когда идет раздвоение сознания – это врачи называют шизофренией. Если к нас создается одно большинство из тех же депутатов - это патриотическое национально сознательное большинство. Когда переформатировалось большинство из тех же депутатов, которое хочет отстаивать национальные интересы, то это совсем другое большинство и парламент становится продажным", - заявила Богатирева.

Она также напомнила о заявлениях Тимошенко относительно намерений продолжить диалог:" Ложь. Цинизм".