Богатырева обвиняет Тимошенко во лжи и цинизме

11:48, 20 июля 2006
Политика
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Депутат отреагировала на заявление лидера БЮТ

Комментируя заявление Юлии Тимошенко о продажности парламента, член фракции Партии Регионов Раиса Богатирева обвинила Тимошенко и ее блок во лжи.

"Когда идет раздвоение сознания – это врачи называют шизофренией. Если к нас создается одно большинство из тех же депутатов - это патриотическое национально сознательное большинство. Когда переформатировалось большинство из тех же депутатов, которое хочет отстаивать национальные интересы, то это совсем другое большинство и парламент становится продажным", -  заявила Богатирева.

Она также напомнила о заявлениях Тимошенко относительно намерений продолжить диалог:"  Ложь. Цинизм".

 

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