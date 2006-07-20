Симоненко уже предлагает забрать комитеты у БЮТ

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО предлагает пересмотреть решение о распределении комитетов в связи с тем, что фракция БЮТ отказалась работать до 25 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в сессионном зале П.СИМОНЕНКО заметил, что ожидал, что лидер фракции Юлия ТИМОШЕНКО расскажет сколько БЮТ получил взяток за 6 комитетов, которые они возглавили.

«Об этом они почему-то молчат сколько они за это получили», - сказал лидер КПУ.

При этом П.СИМОНЕНКО заметил, что если ставится вопрос о том, что они получили взятку, то необходимо им было бы заявить об отказе от своего участия в руководстве этими комитетами. В то же время, в связи с тем, что БЮТ покинул сессионный зал, а парламенту необходимо проводить работу и дальше, П.СИМОНЕНКО убежден, что необходимо пересмотреть решение о распределении комитетов в части БЮТ.

Кроме того, П.СИМОНЕНКО предложил ВР принять обращение к Президенту Украины о необходимости внесения им кандидатуры на должность премьер-министра. «Президент тянет срок – 15 суток – и необходимо разобраться достаточно ему этого времени, или надо ему больше», - сказал П.СИМОНЕНКО.