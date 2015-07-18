Журналисты исказили слова Москаля о выплатах по $ 10 тысяч "Правому сектору" - пресс-служба

Об этом сообщает пресс-служба Геннадия Москаля.

"Сегодня ряд центральных СМИ распространили со ссылкой на один из закарпатских сайтов информацию о выплатах экс-губернатора области Василия Губаля представителям «Правого сектора» по 10 тысяч долларов. Сайт, который обнародовал эту новость первым, указывает, что заявление о выплате сделал новый глава ОГА Геннадий Москаль в ходе представления начальника областного управления МВД ", - говорится в сообщении.

"Опубликованная информация является вымыслом и домыслами недобросовестных журналистов. В ходе представления нового начальника УМВД руководитель области Геннадий Москаль заявил, что вооруженные автоматами Калашникова члены «ПС» заходили в облгосадминистрацию, в том числе в кабинет председателя ОГА с целью запугивания и вымогательства денег. Однако происходило это в период руководства областью Валерием Лунченко (эти факты может подтвердить он лично) ", - подчеркнули в пресс-службе.

Ни о каких выплатах Губалем членам «ПС» по десять тысяч долларов в заявлении не было, подчеркнули у Москаля.

"На представлении начальника УМВД присутствовал личный состав управления, а журналисты записывали речь Москаля на электронные носители. Поэтому выдумку недобросовестных журналистов очень легко опровергнуть. Обращаемся к СМИ с просьбой не распространять эту информацию как такую, которая не соответствует действительности", - говорится в сообщении.