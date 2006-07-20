Калашникова выгнали из фракции
10:27, 20 июля 2006Политика
801
Решение принято единогласно
Руководящие органы Партии регионов приняли решение изгнать из своих рядов депутата Олега Калашникова.
Как сообщила журналистам депутат Анна Герман в четверг утром на заседании президиума Партии регионов и совета фракции было рекомендовано съезду партии исключить Калашникова.
"Такое решение принято единогласно, а его инициатором был Виктор Янукович", - сказал Герман.
По словам Герман, Калашникова она видела в четверг утром в приемной Януковича.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter