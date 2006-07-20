Калашникова выгнали из фракции

Руководящие органы Партии регионов приняли решение изгнать из своих рядов депутата Олега Калашникова.

Как сообщила журналистам депутат Анна Герман в четверг утром на заседании президиума Партии регионов и совета фракции было рекомендовано съезду партии исключить Калашникова.

"Такое решение принято единогласно, а его инициатором был Виктор Янукович", - сказал Герман.

По словам Герман, Калашникова она видела в четверг утром в приемной Януковича.

Украинская правда