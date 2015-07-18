"Самопомич" отзывает Гопко с должности главы Комитета ВР по иностранным делам

Фракция «Самопомич» отзывает Анну Гопко, которая возглавляла список партии на выборах в Верховную Раду, с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам из-за ее голосования за предложенный президентом Украины проект изменений в Конституцию.

Об этом вчера вечером в эфире программы «Шустер Live» заявил председатель фракции Олег Березюк, сообщает «Украинская правда».

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«Фракция приняла решение предупредить Гопко о том, что она сделала неправильно, и отозвать ее с должности руководителя Комитета по иностранным делам. В последние два дня у нас проходили закрытые заседания фракции относительно этого решения, были очень трудные дискуссии», - отметил он.

Как подчеркнул Березюк, накануне заседания ВР депутаты от «Самопомочи» договорились голосовать по президентскому законопроекту о конституционных изменениях в соответствии с решением фракции. Однако Гопко проголосовала «за» на заседании парламента 16 июля.

Решение фракции «Самопомич» об отзыве Гопко еще должен утвердить парламент.