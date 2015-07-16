За направление проекта изменений в Конституцию в КС будут голосовать три фракции и две группы - депутат
13:00, 16 июля 2015Политика
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Первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко заявил, что депутаты от “БПП”, “Народного фронта”, “Батькивщины”, "Оппозиционного блока" и двух групп будут голосовать за направление в Конституционный Суд законопроекта о внесении изменений к Конституции относительно децентрализации власти.
Порошенко выступает в Раде / кадр видео канала Рада
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кононенко сообщил в комментарии журналистам.
“На данный момент три фракции коалиции подтвердили свое голосование. Также подтвердили это голосование две депутатские группы и подтвердил свое голосование «Оппозиционный блок», что он будет голосовать”, - сказал Кононенко.
Читайте такжеСтрасти по децентрализации: в Раду срочно едет Порошенко, Нуланд уже в парламенте - СМИОн уточнил, что согласились голосовать “БПП”, «Народный фронт» и “Батькивщина”.
Депутат добавил, что, по его информации, сейчас проходит заседание фракций “Самопомич” и Радикальной партии, которые определяют свою позицию по данному вопросу.
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