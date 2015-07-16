За направление проекта изменений в Конституцию в КС будут голосовать три фракции и две группы - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кононенко сообщил в комментарии журналистам.

“На данный момент три фракции коалиции подтвердили свое голосование. Также подтвердили это голосование две депутатские группы и подтвердил свое голосование «Оппозиционный блок», что он будет голосовать”, - сказал Кононенко.

Читайте такжеСтрасти по децентрализации: в Раду срочно едет Порошенко, Нуланд уже в парламенте - СМИОн уточнил, что согласились голосовать “БПП”, «Народный фронт» и “Батькивщина”.

Депутат добавил, что, по его информации, сейчас проходит заседание фракций “Самопомич” и Радикальной партии, которые определяют свою позицию по данному вопросу.