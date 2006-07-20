ПОРА созывает брифинг ”Последний шанс Президента”

Сегодня, 20 июля, в 14-00 (а не в 12-00, как сообщалось раньше), Гражданская Партия ПОРА возле Секретариата Президента Украины проведет короткий брифинг на тему: “ Последний шанс Президента”, на котором объявит требования и план выхода из кризиса, а также начнет долгосрочную акцию в его поддержку (ул. Банковская, 11, со стороны ул. Лютеранской). Телефон:8 (067) 509 57 36.