Гузырь отказался комментировать увольнение подозреваемых в коррупции прокуроров

Как сказал Владимир Гузырь ТСН, он не хочет рассказывать о том, что происходит в ведомстве. А на упреки в том, что якобы по его инициативе началось давление на следователей, которые занимаются делами судей, подозреваемых в коррупции, Александра Корнийца и Владимира Шапакина, отвечает, что об этих событиях ничего не знает. "А почему вы считаете, что оценка того, что происходит в прокуратуре должна быть публичным достоянием? У меня нет никакого желания об этом говорить. Тем более, что события, о которых вы говорите, если они происходили, состоялись уже когда я был в отпуске. Соответствуют ли они действительности – я вам ничего сказать не могу", - сказал Владимир Гузырь по телефону.

Читайте такжеГузырь: уголовных производств в отношении заместителя генпрокурора Сакварелидзе не открывали

На вопрос, как он оценивает действия коллеги Давида Сакварелидзе, первый заместитель генпрокурора ответил коротко: "Абсолютно нейтрально".

Кроме этого, чиновник назвал свой отпуск плановым, но где отдыхает не уточнил. После окончания отпуска пообщал вернуться на свое рабочее место.