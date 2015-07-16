Порошенко заявил, что не допустит анархии: Ни у одной партии не будет вооруженных подразделений

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подчеркивает, что ни одна политическая партия не будет иметь ни вооруженных подразделений, ни вооруженных криминальных группировок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал на заседании Верховной Рады Украины, представляя законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

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По его словам, сегодня перед властью стоит задача не только построить непробиваемые фортификационные сооружения на линии соприкосновения в зоне АТО, но и принять меры по предотвращению любой дестабилизации ситуации в государстве, которая бы сделала Украину легкой добычей для врага.

“Повторю то, что вчера говорил в Ужгороде и в Мукачево. Анархии в Украине я не допущу... Ни одна партия не будет иметь ни вооруженных подразделений, ни вооруженных криминальных образований. Хоть я и провозгласил курс на демонополизацию, монополия на применение силы и оружия остается за государством - какими бы пока несовершенными ни были наши правоохранительные органы. И никому не позволено сдавать патриотические шевроны в аренду бандитам”, - подчеркнул Порошенко.