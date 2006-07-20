Сегодня в Брюсселе будут говорить о визах для украинцев
09:54, 20 июля 2006Политика
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Об этом сообщили в представительстве Украины при ЕС
Сегодня в Брюсселе состоится очередной раунд переговоров между Украиной и ЕС о заключении соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии лиц.
Об этом УНИАН сообщили в представительстве Украины при ЕС.
Украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Николай МАЙМЕСКУЛ, делегацию Европейской Комиссии – заместитель Генерального Директора ГД "Внешние отношения" Европейской Комиссии Карел КОВАНДА.
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