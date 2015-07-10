Генпрокурор инициировал отстранение от должностей судей Царевич и Вовка

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). "Следователи считают, что указанные судьи могут препятствовать уголовному производству, в которых они являются фигурантами, в частности под видом необходимости рассмотрения судебных дел избегать следствия и суда, а также имеют возможность воздействовать на других лиц, которые могут быть допрошены в ходе расследования", - отмечается в сообщении.

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В ГПУ сообщили, что следственным отделом прокуратуры Винницкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судьи Печерского районного суда города Киева Оксаны Царевич в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса.

Уголовное производство в отношении судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса, которое расследовалось следственным отделом прокуратуры города Киева, находится на рассмотрении в Шевченковском районном суде столицы.

Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Оксана Царевич и Виктор Кицюк подозреваются в том, что вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и по другим делам. По данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе 2014 года.

10 марта Высшая квалификационная комиссия судей Украины отстранила Царевич и Кицюка от должностей судей сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности.

20 марта Апелляционный суд Винницкой области не удовлетворил апелляцию судьи Царевич относительно отмены меры пресечения в виде личного обязательства, который предусматривает ношение электронного браслета.

23 марта этот же суд не удовлетворил аналогичную апелляцию судьи Кицюка.