Порошенко не осуждает Мороза

Один из лидеров "Нашей Украины" Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что Александр МОРОЗ предал оранжевую коалицию из-за нежелания социалистов поддержать Юлию ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

"На самом деле к МОРОЗУ пришли депутаты его фракции, которые отказались голосовать не за ПОРОШЕНКО, а за ТИМОШЕНКО", - рассказал П.ПОРОШЕНКО в эфире телеканала “1+1” о событиях дня, когда был избран спикер.

Именно из-за этого, по словам П.ПОРОШЕНКО, А.МОРОЗ пошел на этот шаг – "в наперсточном режиме пытался пролезть на руководство Верховной Рады".

"Этот поступок нельзя назвать моральным. Но я его не осуждаю. Мне просто жаль, что МОРОЗ на финише своей политической карьеры прибег к такому поступку. Немногие из политиков согласились бы быть спикером, заплатив за это такую цену", - цитирует П.ПОРОШЕНКО “Украинская правда”.

Депутат также сообщил, что он испытывает "большое сомнение, что "Наша Украина" может быть членом антикризисной коалиции". "Это должен быть другой формат, который должен быть вынесен на обсуждение "Нашей Украины", - добавил он, напомнив, что "Наша Украина" не принимала решения о переговорах по вхождению в коалицию.

"Мы приняли решение, что мы готовы к досрочным выборам, но не приветствуем их. Наша позиция в значительной мере будет зависеть от позиции Президента", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 июля, в день избрания А.МОРОЗА председателем Верховной Рады, он заявлял, что часть депутатов его фракции не будут голосовать за кандидатуру представителя “Нашей Украины” П.ПОРОШЕНКО на должность спикера. По его словам, этот вопрос рассматривался на заседании фракции СПУ и, «к сожалению, часть депутатов высказалась относительно того, что за кандидатуру ПОРОШЕНКО голосовать не будут”. А.МОРОЗ также заявлял, что просил “Нашу Украину” выдвинуть любую другую кандидатуру на эту должность и гарантировал поддержку ее социалистами.

По поводу возможности поддержки фракцией СПУ кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра А.МОРОЗ сказал: «Я гарантирую 32 с половиной голоса за ее кандидатуру, если коалиция будет существовать и председатель парламента будет от коалиции (в составе фракции СПУ 33 депутата)».