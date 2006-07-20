Премьер-министр Ливана обвиняет мир и просит его о помощи

Премьер-министр Ливана Фуад СИНИОРА призвал международное сообщество вмешаться в ливано-израильский конфликт и направить в Ливан остро необходимую гуманитарную помощь. Об этом он заявил в телеобращении к миру, сообщает Reuters.

По словам главы ливанского правительства, за восемь дней военных действий в Ливане погибли более 300 человек и более тысячи были ранены, а более полумиллиона ливанцев были эвакуированы из своих домов и сейчас находятся в положении беженцев.

Кроме того, выступая перед аккредитованными в Бейруте послами иностранных государств, Ф.СИНИОРА "от имени всего ливанского народа" потребовал немедленно прекратить огонь в Ливане.

Как сообщает РИА «Новости», он также обвинил мир в бездействии перед лицом разрушения Ливана. "Разве жизнь ливанцев дешевле жизни граждан тех стран, которые вы представляете?", - обратился он к присутствовавшим в зале дипломатам.