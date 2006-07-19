После 25 июля Ющенко вполне может распустить ВР

Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ заявляет, что после 25 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может реализовать свое право на роспуск парламента, не внося кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать из ответов на вопрос В.ШАПОВАЛА сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

В частности, по его словам, если после отставки Кабинета Министров перед новым составом Верховной Рады в течение 60 дней правительство не будет сформировано, наступит право Президента распускать парламент.

“После 25 числа и, как минимум, до конца 15-дневного срока (рассмотрения кандидатуры премьера от коалиции - УНИАН) он (Президент) это право может реализовать. А возможно и по истечении 15-дневного срока – дело в толковании”, - в частности сказал В.ШАПОВАЛ.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, что если Президент не подаст в ВР представления на любую кандидатуру премьера, в частности и Виктора ЯНУКОВИЧА - то может ли он распустить парламент, В.ШАПОВАЛ ответил: «Именно так».

На вопрос, имеет ли Президент право, или он обязан подать кандидатуру премьера в ВР, В.ШАПОВАЛ ответил, что вопрос “допускает разночтение”.

В.ШАПОВАЛ отметил, что Украина является единственным государством, где в Конституции записано основание о досрочном прекращении полномочий парламента, если в определенный срок не будет сформировано правительство, в котором это – право Президента, а не обязанность, тогда как во всех других странах это – обязанность. “Потому что иначе конституционный кризис перерастет в политический, а может возникнуть коллапс”, - сказал В.ШАПОВАЛ, добавив: “Грубо говоря, право Президента распустить парламент это контрфорс праву парламента выражать недоверие правительству”.

Отметив, что юристы отмечают, что есть полномочия – права, а есть полномочия – обязанности, В.ШАПОВАЛ подчеркнул: “В данном случае это полномочия – права”. По его словам, это - парадокс Конституционной реформы.

В свою очередь, пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО отметила то, что политическое решение о роспуске парламента принадлежит исключительно Президенту Украины. «Он абсолютно искренен в том, что рассматривает свое право роспуска парламента как последний аргумент”, - отметила И.ГЕРАЩЕНКО, добавив, что по убеждению Президента любой “силовой вариант” усиливает раскол и не является идеальным способом выхода из кризиса.