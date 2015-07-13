В Брюсселе начал работу Комитет ассоциации Украина - ЕС (фото)

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что Комитет ассоциации является вторым по важности институциональным органом по ее выполнению после Совета ассоциации, заседание которого состоялось в декабре 2014 года.

Украинскую делегацию на заседании возглавляет заместитель министра Кабинета министров Украины – директор Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции Наталья Гнидюк; делегацию ЕС – генеральный директор Европейской службы внешней деятельности (ЕСВД) по вопросам Европы и Центральной Азии Луис-Филипе Фернандес де ла Пенья.

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Заседание продлится в течение двух дней (13-14 июля), во время которых стороны обсудят вопросы политического, торгово-экономического и секторального сотрудничества между Украиной и ЕС, от реализации которых зависит интеграция Украины в ЕС.

В обсуждении примут участие представители институтов ЕС, а также 16 заместителей министров, ответственных за вопросы евроинтеграции, которые занимаются реализацией Соглашения об ассоциации в Украине.