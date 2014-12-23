Порошенко: европейская и евроатлантическая интеграция - безальтернативный путь для Украины

Об этом Глава государства заявил во время традиционного предновогоднего дипломатического приема для руководителей дипломатических миссий и представителей иностранных государств, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко подчеркнул, что Украинский народ борется сейчас за свою свободу, достоинство и возможность идти избранным путем. "Украинцы уже заплатили за свою свободу очень высокую цену", - отметил он.

Говоря об аннексии Крыма, Глава государства заявил: "Мы никогда не смиримся с таким развитием событий. Борьба за возвращение Крыма будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена справедливость и историческая правда".

Президент поблагодарил страны за поддержку Украины, в частности, Соединенные Штаты Америки за принятие Акта в поддержку свободы Украины, а также Канаду, Японию, Австралию и европейские страны. "Борьба Украины за свою независимость, территориальную целостность, суверенитет стала моментом истины в наших отношениях с государствами мира", - подчеркнул он.

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Порошенко отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция - безальтернативный путь для Украины. Именно поэтому он предложил на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отказе от внеблокового статуса Украины. "Принадлежность к Европе является единственной возможной формой существования государства Украина", – заявил Президент, отметив, что подписание в 2014 году Соглашения об ассоциации с ЕС стало стратегическим шагом, и власть будет делать все возможное, чтобы провести реформы и имплементировать Соглашение.

Президент обратился к присутствующим послам с просьбой поддержать Украину. "Я обращаюсь ко всему миру: прошу присоединиться к нам в нашей борьбе. Присоединитесь к Украине в ее деле - деле мира, реформ и утверждения человеческого достоинства и свободы", - призвал Порошенко.