Порошенко: генпрокуратура подала апелляцию на решение об оправдании Мельника

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу 1+1.

Президент заверил, что ГПУ не только подала апелляцию на решение об оправдании Мельника, но и начинает принимать меры относительно привлечения к ответственности судьи, который вынес оправдательный приговор. Глава государства отметил, что главная проблема судопроизводства – судьи "времен Януковича".

"Как на улицах появились совсем другие полицейские, так же будут и совсем другие судьи. Мы должны буквально сейчас привлечь к судопроизводству сотни новых судей, которые будут иметь мощную прививку от коррупции и от тех действий, которые совершают судьи "Януковичо-Портновського набора"", - говорит Порошенко.

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Президент попросил Раду рассмотреть уже на следующей неделе и пообещал немедленно подписать закон, чтобы госслужащих 1 и 2 ранга, если поймали на взяточничестве, не выпускали под залог. Порошенко надеется, что Рада этот закон проголосует.

Кроме того, президент призвал депутатов рассмотреть законопроект об отмене депутатской и судейской неприкосновенности.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, бывшему ректору налогового университета Петру Мельнику предъявлено новое подозрение – за другим делом.