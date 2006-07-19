СТБ: инцидент с Калашниковым исчерпан

Телеканал СТБ заявляет, что политический инцидент вокруг событий 12 июля возле Верховной Рады Украины полностью исчерпан.

Как сообщили УНИАН на телеканале, на встрече лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с представителями телеканала СТБ, которая продолжалась сегодня свыше двух часов, стало известно, что эта политическая сила полностью дистанцировалась от подобных методов «общения» с работниками СМИ.

В.ЯНУКОВИЧ лично извинился перед журналистами канала СТБ. Лидер Партии регионов подчеркнул, что на политсовете будет затронут вопрос об исключении депутата Олега КАЛАШНИКОВА из рядов партии и парламентской фракции Партии регионов. По словам В.ЯНУКОВИЧА, поведение О.КАЛАШНИКОВА является недопустимым и несовместимым с позицией Партии регионов в отношении к СМИ.

На встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ, в частности, были корреспонденты программы «ОКНА – новости» Маргарита СІТНИК, Ольга ЧЕРВАКОВА и председатель правления ЗАО «ММЦ-СТБ» Владимир БОРОДЯНСКИЙ.

Телеканал СТБ считает, что действия О.КАЛАШНИКОВА должны получить правовую оценку. Телеканал СТБ будет отстаивать интересы своих сотрудников до решения этого инцидента в правовом поле: виновники нападения на журналистов во время исполнения ими служебных обязанностей должны понести наказание в соответствии с законами Украины.

Кроме того, телеканал СТБ также выражает свою благодарность украинским журналистам, представителям масс-медиа других стран и общественным организациям, которые единодушно встали на защиту свободы слова – это, безусловно, стало одним из самых выразительных случаев журналистской и общественной солидарности за последнее время.