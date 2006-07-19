Переговоры о присоединении ”Нашей Украины” к Регионам не прекращались

Народный депутат от фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что переговорный процесс по присоединению «Нашей Украины» к антикризисной коалиции не прекращался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат от Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА после завершения встречи Президента с героями Украины.

«Переговорный процесс не прекращался и ведется активно в рамках созданных рабочих групп со стороны фракции Партии регионов и фракции «Наша Украина», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, в ходе переговорного процесса обсуждаются два формата расширения антикризисной коалиции, как путем присоединения к ней отдельных депутатов от «Нашей Украины», так и целой фракции.

Представитель Партии регионов также отметила, что в ходе встречи Президент еще раз подтвердил, что является сторонником создания широкой коалиции как единственного инструмента для создания стабильности и эффективной системы управления государством. «Президент понимает и видит выход из ситуации через усиление коалиции, и ее расширение», - резюмировала Р.БОГАТЫРЕВА.