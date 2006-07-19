Ющенко и Янукович обсудят ситуацию в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече 20 июля в 10.00 обсудят вопросы внутриполитической ситуации Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат от Партии регионов Раиса БОГАТИРЕВА после завершения встречи Президента с лицами, имеющими звание Герой Украины (Во встрече принимали участие Вячеслав БОГУСЛАЕВ, Владимир БОЙКО, Александр ГАЛУНЕНКО, Иван ГЕРАСИМОВ, Татьяна ЗАСУХА, Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ, Леонид ЛИТВИНОВ, Георгий СКУДАРЬ, Сергей ТУЛУБ, Николай ЯНКОВСКИЙ).

«Президент Украины сообщил, что получил представление Верховной Рады на утверждение В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром, и завтра он с лидером Партии регионов обсудит широкий круг вопросов. Есть надежда, что мы быстро продвинемся в формировании правительства и преодолеем те негативные процессы, которые происходили в последнее время», - сказал Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, у Президента «нет аргументов для отклонения кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра».

Р.БОГАТЫРЕВА также сообщила, что в ходе встречи обсуждались вопросы формирования Конституционного Суда. «Президент говорил о том, что нужно найти возможность для быстрого избрания судей КС по квоте ВР и в ближайшее время привести к присяге тех судей, которых он назначил», - отметила она.

Вместе с тем Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что Партия регионов не связывает во времени процедуры назначения судей КС по квоте ВР и Президента. «Мы считаем, что это две отдельные процедуры. И Президент не говорил, что подписания представления о назначение В.ЯНУКОВИЧА на должность премьера зависит от назначения судей», - добавила она.

Представитель Партии регионов подчеркнула, что в ходе встречи стороны достигли «одинакового понимания, на каких границах нужно отстаивать национальные интересы».