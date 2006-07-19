Президент имеет право толковать Конституцию

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ отмечает, что глава государства может толковать нормы Конституции Украины при условии отсутствия дееспособного состава Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, свое видение этого вопроса, который отображает официальную позицию Секретариата Президента Украины, В.ШАПОВАЛ изложил сегодня на брифинге в Секретариате главы государства.

Подчеркнув, что любая норма в действующей Конституции может толковаться, В.ШАПОВАЛ заметил, что «при условии отсутствия дееспособного Конституционного Суда Украины, тот, кто эту норму применяет, очевидно, может ее и толковать».

По его словам, Президент Украины, как глава государства, который имеет особый статус, потому что он по определению – высшее должностное лицо в государстве и является гарантом соблюдения Конституции, - «имеет право на такое толкование, когда возникают проблемы применения той или другой нормы Конституции, когда отсутствует дееспособный состав Конституционного Суда».