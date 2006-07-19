Янукович принесет Калашникова в жертву

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ будет настаивать на исключении депутата Олега КАЛАШНИКОВА из фракции и из партии.

Об этом, как сообщает персональный информационный сервер В.ЯНУКОВИЧА, лидер антикризисной коалиции заявил журналистам СТБ во время встречи в своем рабочем кабинете.

“Во время беседы было найдено взаимопонимание”, - говорится в сообщении и отмечается: “Лидер и журналисты обсудили проблемы со свободой прессы в Украине”.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат О.КАЛАШНИКОВ, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. Милиция проводит проверку этого факта. Присутствие среди депутатов, которые подошли к журналистам СТБ, О.КАЛАШНИКОВА милиция уже установила.

Напомним, что 13 июня 2006 года активисты Партии регионов блокировали в Феодосии корреспондента информационного агентства УНИАН Дмитрия СТАХОВСКОГО и мешали ему работать. 3 июня народный депутат от Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ избил в Харькове фотокорреспондента Андрея АВДОШИНА, который сотрудничает с агентствами «Associated Press», «ИТАР-ТАСС», «Photolenta».