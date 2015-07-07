В Нидерландах парламент завершил ратификацию ассоциации Украина-ЕС

Об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство Украины в Нидерландах.

"Сегодня в Сенате Нидерландов (Верхняя палата парламента) прошло голосование по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Сенат Нидерландов утвердил документ", - говорится в сообщении.

Парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС!-----Сегодня в Сенате Нид... Posted by Embassy of Ukraine in the Kingdom of the Netherlands on 7 Июль 2015 г.

Таким образом процесс ратификации Соглашения парламентом Нидерландов в целом завершено.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

На сегодняшний день подавляющее большинство (21) стран ЕС уже завершило процесс ратификации Соглашения об ассоциации.