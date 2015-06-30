В Австрии ратификация ассоциации между Украиной и ЕС наконец сдвинулась с места
20:01, 30 июня 2015Политика
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Федеральное собрание Австрии на следующей неделе может ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
REUTERS
Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Twitter.
"Внешнеполитический комитет парламента Австрии проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации. Даст Бог, ратификация - через неделю", - отметил Щерба.
Зовнішньополітичний комітет парламенту Австрії проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію. Дасть Бог, ратифікація через тиждень.
— olexander scherba (@olex_scherba) June 30, 2015
Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.
На сегодняшний день подавляющее большинство (21) стран ЕС уже завершили процесс ратификации Соглашения об ассоциации.
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