В Австрии ратификация ассоциации между Украиной и ЕС наконец сдвинулась с места

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Twitter.

"Внешнеполитический комитет парламента Австрии проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации. Даст Бог, ратификация - через неделю", - отметил Щерба.

Зовнішньополітичний комітет парламенту Австрії проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію. Дасть Бог, ратифікація через тиждень. — olexander scherba (@olex_scherba) June 30, 2015

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

На сегодняшний день подавляющее большинство (21) стран ЕС уже завершили процесс ратификации Соглашения об ассоциации.