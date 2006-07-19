Черновецкий сделает Киев отдельной страной

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что ему не интересна проблема целесообразности роспуска Верховной Рады, которую сейчас активно обсуждает политическая элита страны.

В интервью журналистам по поводу того, стоит ли распускать ВР, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Мое мнение… стоит или не стоит… Мое мнение, что многие большие люди должны слышать мое мнение. В этом оно и состоит. Без того чтобы элита не была услышана, мне ничего не интересно – стоит или не стоит… Это ни к чему для меня прогнозируемому не приведет».

В то же время, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не уточнил, кто должен быть услышан, и в чем состоит позиция тех политиков, которых, по его словам, «не слышат».

«Они должны услышать и меня и других людей, которые давно сформировались как политики... Я могу назвать целый список людей, которые должны быть в политике, но которые сегодня отсутствуют. А так меня это (проблема роспуска ВР) не интересует», добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, мер сослался на свою занятость вопросами развития столицы: «У меня полно дел в Киеве – здесь очень много мусора, который надо убрать, здесь пробки на дорогах и главное меня интересует повышение уровня жизни простых людей. Все. И в Киеве у меня достаточно власти, чтобы сделать Киев отдельной страной… Киев, на мой взгляд, отдельная страна».