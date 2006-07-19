Черновецкий сделает Киев отдельной страной
Мэр Киева комментирует политическую ситуацию
Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что ему не интересна проблема целесообразности роспуска Верховной Рады, которую сейчас активно обсуждает политическая элита страны.
В интервью журналистам по поводу того, стоит ли распускать ВР, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Мое мнение… стоит или не стоит… Мое мнение, что многие большие люди должны слышать мое мнение. В этом оно и состоит. Без того чтобы элита не была услышана, мне ничего не интересно – стоит или не стоит… Это ни к чему для меня прогнозируемому не приведет».
В то же время, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не уточнил, кто должен быть услышан, и в чем состоит позиция тех политиков, которых, по его словам, «не слышат».
«Они должны услышать и меня и других людей, которые давно сформировались как политики... Я могу назвать целый список людей, которые должны быть в политике, но которые сегодня отсутствуют. А так меня это (проблема роспуска ВР) не интересует», добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Кроме того, мер сослался на свою занятость вопросами развития столицы: «У меня полно дел в Киеве – здесь очень много мусора, который надо убрать, здесь пробки на дорогах и главное меня интересует повышение уровня жизни простых людей. Все. И в Киеве у меня достаточно власти, чтобы сделать Киев отдельной страной… Киев, на мой взгляд, отдельная страна».