Ющенко сказал Черномырдину, что он обо всем этом думает

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ свое возможное участие в неформальном саммите СНГ, который в конце этой недели должен состояться в Москве.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, В.ЮЩЕНКО получил приглашение для участия в саммите, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, учитывая политическую ситуацию в Украине.

Собеседники также обсудили двусторонние отношения Украины и России. В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине высоко ценят добрососедские двусторонние отношения с Россией, которая является стратегическим партнером нашего государства.

Президент проинформировал В.ЧЕРНОМЫРДИНА о своей позиции относительно политической ситуации в Украине.