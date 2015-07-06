Дискуссии о членстве в ЕС Украине стоит поднимать после решения текущих проблем - Шульц

Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц, сообщает "Европейская правда".

Так он прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что за 5-6 лет Украина выполнит критерии, которые существуют для будущих членов ЕС.

"Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас – другие. Даже ваши вопросы свидетельствуют, что первейший приоритет – стабилизировать страну в политическом, экономическом, социальном смысле. Ведь стабилизировав Украину, мы имеем шанс получить стабильность во всем регионе", - отметил он.

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"Я был бы счастлив, если бы была возможность уже сейчас решить эту главную проблему, и тогда мы бы начали дискуссию о будущем Украины", - отметил Шульц.

"Да, я понимаю Петра Порошенко. Но я лучше буду фокусироваться не на дальних вопросах, а на существующих проблемах", - подчеркнул президент Европарламента.

При этом он заявил, что Украина имеет европейскую перспективу.

"Но говорить о каких-либо сроках в той ситуации, которая есть сейчас – невероятно сложно", - подытожил Шульц.

Ранее европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС зависит от проведения реформ и выполнения Соглашения об ассоциации.