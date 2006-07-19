Тарасюка удивила реакция МИД России

Министерство иностранных дел Украины удивлено реакцией МИД России на запрещение въезда в Украину российскому журналисту Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ. Об этом говорится в комментарии пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства относительно ноты МИД РФ о М.ЛЕОНТЬЕВЕ.

В частности, МИД Украины отмечает: “Реакция на запрещение въезда М.ЛЕОНТЬЕВУ со стороны МИД РФ вызывает удивление, поскольку вопрос о выдворении иностранцев с территории государства или запрещение их въезда по мотивам публичного порядка в международной практике рассматривается как суверенное полномочие государства. Они признаются международным правом”.

МИД отмечает, что украинская сторона уже неоднократно разъясняла, что она и в дальнейшем будет принимать меры, необходимые для защиты своей национальной безопасности, стабильности в обществе, решительно защищать государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность, от попыток вмешательства во внутренние дела Украины.

Также МИД напоминает, что до настоящего времени так и не получен ответ на ноту Посольства Украины к РФ от 5 июня с.г. относительно причин недопущения на территорию РФ гражданина Украины Сергея ЕВТУШЕНКО. (УНИАН: 5 июня в Москве в аэропорту „Шереметьево-1” российские пограничники не пропустили на территорию России гражданина Украины, исполнительного директора общественной организации "Институт Евроатлантического сотрудничества", члена Гражданской партии "Пора" С.ЕВТУШЕНКО, после чего он был вынужден отбыть в Украину. МИД Украины направило ноту внешнеполитическому ведомству России с просьбой предоставить объяснение по поводу недопущения в РФ С.ЕВТУШЕНКО.)

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому журналисту М.ЛЕОНТЬЕВУ сроком на пять лет. Министерство иностранных дел подтвердило факт запрещения журналисту российского телеканала ОРТ на въезд в Украину.

18 июля МИД России расценило запрещение на въезд в Украину граждан России как недружественный акт.

"МИД России направило ноту МИД Украины, в которой опять расценил действия украинской стороны по введению запрещения на въезд в Украину гражданам Российской Федерации (последний случай - журналисту М.ЛЕОНТЬЕВУ) как недружественный акт, который не содействует развитию добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министерство настаивает на немедленной отмене запрещения на въезд в Украину российским гражданам.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, российскому депутату Константину ЗАТУЛИНУ, журналисту М.ЛЕОНТЬЕВУ.