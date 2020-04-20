Запланированные переговоры Шмыгаля с Меркель не состоялись

У канцлера возникли неотложные дела.

Запланированные на сегодня, 20 апреля, переговоры в видеоформате между премьер-министром Украины Денисом Шмsгалем и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель перенесены на неопределенное время.

Читайте такжеШмыгаль презентовал предварительный вариант стратегии выхода Украины из карантинаОб этом сообщил глава украинского правительства в своем Telegram-канале.

«Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела», - написал Шмыгаль.

«Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время», - добавил глава украинского правительства.

Как сообщал УНИАН, на 20 апреля было запланировано проведение переговоров в формате видеоконференции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом 17 апреля сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.