Начался отсчет 15 суток для Ющенко и Януковича

15:47, 19 июля 2006
Политика
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Об этом сообщила пресс-секретарь Президента

Предложение антикризисной коалиции назначить премьер-министром Виктора ЯНУКОВИЧА в Секретариат Президента поступило вчера вечером.

Об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

При этом она отметила, что от момента поступления предложения в Секретариат Президент имеет 15 дней для его рассмотрения.

 

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