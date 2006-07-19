Начался отсчет 15 суток для Ющенко и Януковича

Предложение антикризисной коалиции назначить премьер-министром Виктора ЯНУКОВИЧА в Секретариат Президента поступило вчера вечером.

Об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

При этом она отметила, что от момента поступления предложения в Секретариат Президент имеет 15 дней для его рассмотрения.