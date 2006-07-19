Начался отсчет 15 суток для Ющенко и Януковича
15:47, 19 июля 2006Политика
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Об этом сообщила пресс-секретарь Президента
Предложение антикризисной коалиции назначить премьер-министром Виктора ЯНУКОВИЧА в Секретариат Президента поступило вчера вечером.
Об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.
При этом она отметила, что от момента поступления предложения в Секретариат Президент имеет 15 дней для его рассмотрения.
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