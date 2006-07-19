Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ высоко оценивает позицию США относительно готовности сотрудничества с антикризисной коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал в интервью журналистам после встречи с послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ.

А.МОРОЗ подчеркнул, что для него является ценным то, что в ходе встречи посол США сказал о том, что их правительство готово сотрудничать с коалицией, созданной в парламенте. По словам А.МОРОЗА, это отвечает стратегическим интересам сотрудничества обеих стран.

А.МОРОЗ рассказал, что в ходе встречи он проинформировал посла о том, что происходит в Украине, и ему показалось, что это поможет США в формировании своего представления о том, что происходит в Украине. Он подчеркнул, что выработка объективной оценки в других странах о событиях в Украине является очень важным.

Отвечая на вопрос, признают ли США легитимность создания антикризисной коалиции, А.МОРОЗ отметил, что это некорректная постановка вопроса, поскольку другое государство не может признавать или не признавать то, что было осуществлено конституционным путем в другом государстве.