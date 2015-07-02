Фракция Ляшко будет голосовать за назначение Грицака и за увольнение Шевченко

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении Василия Грицака председателем СБУ и об увольнении Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил координатор парламентской коалиции Олег Ляшко.

Он отметил, что фракция Радикальной партии будет голосовать и за назначение Грицака, и за увольнение Шевченко.

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Ляшко сообщил, что сегодня парламент не будет рассматривать новую кандидатуру на должность министра экологии.

Он также сообщил, что парламент сегодня не будет рассматривать вопрос об увольнении Александра Квиташвили с должности министра здравоохранения, поскольку нет соответствующего представления Кабмина по этому поводу.