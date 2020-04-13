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Арахамия назвал дату и вопросы, которые могут рассматриваться на внеочередном заседании Рады

17:23, 13 апреля 2020
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"В среду может быть внеочередное заседание", - отметил Арахамия.

Он добавил, что на нем не может быть рассмотрен законопроект о банковском регулировании, ведь сегодня все еще продолжалась процедурасведения таблицы с 16 тысячами поправок к нему, а после этого еще должно состояться заседание профильного комитета.

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"Даже если очень ускоренную процедуру применить, это 4 полных дня работы комитета", - подчеркнул Арахамия.

Отвечая на вопрос, для рассмотрения каких вопросов состоится внеочередное заседание 15 апреля, Арахамия ответил: "Это секрет фирмы".

На уточнение, не законопроект ли это о банках, он отметил: "Это связанный вопрос, но не сам закон".

Также на вопрос, какие вопросы все же могут рассматриваться 15 апреля, Араамия сказал: "Например, кадровые вопросы могут быть, как пример... У нас есть еще в правительстве несколько нетронутых должностей - надо их назначать".

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