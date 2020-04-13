Арахамия назвал дату и вопросы, которые могут рассматриваться на внеочередном заседании Рады

Он добавил, что на нем не может быть рассмотрен законопроект о банковском регулировании, ведь сегодня все еще продолжалась процедурасведения таблицы с 16 тысячами поправок к нему, а после этого еще должно состояться заседание профильного комитета.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что 15 апреля состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"В среду может быть внеочередное заседание", - отметил Арахамия.

Он добавил, что на нем не может быть рассмотрен законопроект о банковском регулировании, ведь сегодня все еще продолжалась процедурасведения таблицы с 16 тысячами поправок к нему, а после этого еще должно состояться заседание профильного комитета.

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"Даже если очень ускоренную процедуру применить, это 4 полных дня работы комитета", - подчеркнул Арахамия.

Отвечая на вопрос, для рассмотрения каких вопросов состоится внеочередное заседание 15 апреля, Арахамия ответил: "Это секрет фирмы".

На уточнение, не законопроект ли это о банках, он отметил: "Это связанный вопрос, но не сам закон".

Также на вопрос, какие вопросы все же могут рассматриваться 15 апреля, Араамия сказал: "Например, кадровые вопросы могут быть, как пример... У нас есть еще в правительстве несколько нетронутых должностей - надо их назначать".