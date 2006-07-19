Мороз думает, что Луценко ни на что не способен

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что создание новой партии теми политиками, которые вышли из рядов Соцпартии, не приведет к расколу СПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам, что не слышал такой информации, но если это правда, то «пусть работают… Зная людей, от имени которых якобы она (информация) может распространяться, я спокоен за судьбу Социалистической партии».

А.МОРОЗ отметил, что уже много было попыток расколоть Социалистическую партию, но никому это не удавалось. «Столько раз уже раскалывали партию, что я желаю успехов тем, кто хочет этим заниматься», - сказал он.