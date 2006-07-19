“Пора” вручила Морозу черную метку

Гражданская организация “Пора” внесла Председателя Верховной Рады Александра Мороза в черный список лиц, которые “оказывают сопротивление демократии”.

Возле помещения Киевского городского комитета Социалистической партии (ул. Грушевского, 28/2) активисты организации объявили “приговор”: “Гражданская организация “Пора”, именем граждан Украины, которые на Площади сделали свой исторический выбор в интересах свободы, права и демократии, вносит гражданина Мороза в черный список лиц, которые своими действиями нанесли Украине непоправимый вред, и должны быть навсегда отстранены от каких-либо государственных и общественных должностей.” “Приговор” зачитал координатор проекта “Черные списки гражданской организации “Пора” Андрей Юсов. Он объяснил, что речь идет о “списках тех людей, которые оказывали сопротивление демократии”. А.Мороз, по словам А.Юсова, первый в этом списке.

Состоялась также церемония вручения “черной метки” А.Морозу.

“Черную метку” символизировало ведро с розовыми розами, забросанными монетами (серебрениками) по 1–2 копейке. (Розовые розы – символ социал-демократического, социалистического движения. – УНИАН.) По словам А.Юсова, за серебреники О.Мороз “продал интересы Социалистической партии.”

Активисты “Поры” оставили “черную метку” (то есть ведро с монетами) у входа в городской комитет СПУ.

Кроме этого, “пористы” устроили “поминки по “моральному политику” в Украине.” “Недавно из политической жизни Украины, – сказал А.Юсов, – отошел “моральный политик”, которого съела коррупция, а то, что от него осталось, не имеет никакого отношения до морали.” Активисты “Поры” помянули А.Мороза мороженым, которым они делились со всеми желающими.