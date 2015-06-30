Сегодняшнее заседание Рады закрыто

Как передает корреспондент УНИАН, Гройсман, закрывая заседание, отметил, что завтра в первую очередь будут рассматриваться вопросы, которые касаются решения проблемы относительно введения 1 июля кассовых аппаратов для предприятий малого и среднего бизнеса.

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Он отметил, что среди экспертов коалиции есть разные мнения по этому поводу.

“Даже внутри коалиции, у экспертов внутри коалиции есть разные мнения относительно урегулирования этого вопроса”, - сказал председатель ВР.

Гройсман отметил, что принято решение совместно с правительством доработать соответствующий проект закона, чтобы он не просто был принят, а “чтобы соответствовал тем ожиданиям, которые сегодня есть у предпринимателей”.

Напомним, накануне депутаты заблокировали трибуну парламента, требуя решить вопрос о введении кассовых аппаратов.