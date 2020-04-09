"Инициаторов "сенсации" приглашаю в суд!": Бамбизов отреагировал на информацию о его назначении руководителем ГНС

Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов назвал фейком информацию о том, что недавний министр финансов Игорь Уманский собирался назначать его Главой налоговой службы.

Об этом Бамбизов написал у себя на странице в Facebook.

«Я лично не знаком с И. Уманским, к сожалению. И никаких предложений ни от него самого, ни от кого из представителей Минфина относительно любых назначений ко мне не поступало. Заявляю официально», - подчеркнул экс-налоговик.

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Он также напомнил, что осенью прошлого года решил по собственному желанию покинуть госслужбу и сейчас не готов рассматривать никакие предложения по работе в Налоговой.

«Считаю невозможным свою работу в службе, которую контролируют те, с кем она призвана и должна бороться»,- пояснил он.

Экс-чиновник назвал распространенную информацию относительно него ерундой и пригласил «инициаторов сенсации» в суд.

«Относительно якобы конвертации миллиардов через какие-то предприятия, подконтрольные мне. Звучит эффектно – как для «желтой прессы», которая питается фейковыми сенсациями и продуцирует их. Следовательно, со своей стороны вижу оптимальный вариант: получить максимально достоверную и полную информацию о том, как оно есть на самом деле (чтобы потом опровергнуть распространенную чушь) инициаторы «сенсации» смогут в стенах суда, куда я и приглашаю»,- написал Бамбизов.