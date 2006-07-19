Азаров собирается изменить бюджет

Государственный бюджет Украины на 2006 год в таком виде, в каком он есть сейчас, безусловно, выполнен не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель бюджетного комитета ВР Николай АЗАРОВ в среду журналистам.

По его словам, в частности, сейчас существуют проблемы с наполнением пенсионного фонда.

При этом Н.АЗАРОВ не уточнил, какие именно и в какие сроки будут поданы бюджетным комитетом изменения в бюджет на 2006 год.

Кроме этого Н.АЗАРОВ сообщил, что на сегодняшнем заседании парламентарии определились относительно руководителей подкомитетов бюджетного комитета. По информации Н.АЗАРОВА, ими стали все заместители председателя бюджетного комитета. При этом председатель комитета сообщил, что в составе бюджетного комитета будет 7 подкомитетов.

Как сообщал УНИАН, 18 июля парламент принял Постановление ВР Украины “Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины пятого созыва и избрании председателя и первого заместителя председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации”.