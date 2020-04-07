Цветы и депутаты на трибуне: на Харьковщине сессию райсовета провели на стадионе (фото)

Депутатов рассадили на трибуне, но на расстоянии.

Сессию Дергачевского районного совета Харьковской области из-за карантина провели на местном стадионе.

Как сообщает пресс-служба райгосадминистрации, во время мероприятия заместитель председателя ОГА Евгений Грицков представил нового руководителя райгосадминистрации Владимира Усова, назначенного на эту должность 3 апреля.

Как видно на фото, заседание провели возле центральной трибуны стадиона. Новому председателю РГА вручили цветы.

По словам депутата райсовета Анатолия Бангена, собраться надо было для принятия медицинской субвенции.

"Это безвыходное положение, скажем так. Главу РГА сегодня назначали, у нас же не было 10 месяцев. Там по медицине много денег выделяли, не думаю, что в онлайне смогли бы. Так решили, нас пригласили. Сидели через одно место - чего бояться, пока не обнаружили у нас ничего и все были в масках", - рассказал депутат в комментарии KHARKIV Today.

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде не исключали проведения внеочередного заседания на стадионе.

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