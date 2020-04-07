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Цветы и депутаты на трибуне: на Харьковщине сессию райсовета провели на стадионе (фото)

17:41, 07 апреля 2020
Политика
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Заседание провели на стадионе / facebook.com/DergachiRDA

Как сообщает пресс-служба райгосадминистрации, во время мероприятия заместитель председателя ОГА Евгений Грицков представил нового руководителя райгосадминистрации Владимира Усова, назначенного на эту должность 3 апреля.

Как видно на фото, заседание провели возле центральной трибуны стадиона. Новому председателю РГА вручили цветы.

Не обошлось без цветов / facebook.com/DergachiRDA

По словам депутата райсовета Анатолия Бангена, собраться надо было для принятия медицинской субвенции.

"Это безвыходное положение, скажем так. Главу РГА сегодня назначали, у нас же не было 10 месяцев. Там по медицине много денег выделяли, не думаю, что в онлайне смогли бы. Так решили, нас пригласили. Сидели через одно место - чего бояться, пока не обнаружили у нас ничего и все были в масках", - рассказал депутат в комментарии KHARKIV Today.

Район получил нового главу РГА / facebook.com/DergachiRDA

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде не исключали проведения внеочередного заседания на стадионе.

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