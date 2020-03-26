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"Есть несколько вариантов": Разумков не исключает проведения заседания Рады на стадионе

12:53, 26 марта 2020
Политика
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Спикер рассказал о подготовке к заседанию парламента / УНИАН

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины будет проведено вскоре, как только будут готовы все законопроекты, которые необходимо принять для противодействия распространению коронавируса.

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сказал в комментарии телеканалу «Рада» после совещания с участием премьер-министра Украины, представителей правительства, руководства парламента, фракций.

Разумков отметил, что на совещании «не было политики, а есть понимание ответственности парламента перед теми вызовами, которые стоят сегодня перед всей страной, к сожалению, не только страной, но и всем миром».

«Мы начинаем работать, более тщательно готовясь к внеочередному заседанию ВР. Оно состоится в скором времени, как только будут готовы все законопроекты, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании, связанные с борьбой и противодействием коронавирусу», - заявил председатель парламента.

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На вопрос, обсуждались ли условия о месте проведения заседания, потому что депутаты боятся собираться в сессионном зале, Разумков ответил: «Я уверен, что это произойдет нормально. Мы подготовимся, у нас есть несколько вариантов проведения такого заседания».

Он отметил, что среди этих вариантов возможно и проведение внеочередного заседания на стадионе.

Председатель ВР также заявил, что будет создан Антикризисный штаб во главе с премьер-министром.

Как сообщал УНИАН, ранее о возможности заседания парламента на открытой площадке, в том числе - стадионе, заявили в "Слуге народа".

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