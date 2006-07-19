Мороз: Янукович будет опорой Виктора Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что антикризисная коалиция не будет инициировать импичмент Президента, а наоборот будет его опорой, если он в ближайшее время внесет кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, будет ли инициировать антикризисная коалиция импичмент Президента, и как будут сотрудничать В.ЯНУКОВИЧ с Виктором ЮЩЕНКО, в случае назначения В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром, А.МОРОЗ сказал: «они оба Виктора, они договорятся – это во-первых, а во-вторых… зачем это кому-то нужно».

А.МОРОЗ рассказал, что вчера общался с В.ЯНУКОВИЧЕМ и говорил ему, что после образования профессионального правительства и не исключено, что с участием «Нашей Украины» Президент найдет «в нас опору в своих намерениях отстаивать интересы государства, его безопасности, осуществления внешней политики». В то же время А.МОРОЗ заметил, что сегодня многое зависит от позиции Президента. «Но я не хочу на него как бы вину переводить, я ему еще раз таким образом хочу сказать, при организации нормального сотрудничества, которое нужно государству, он здесь найдет себе самую лучшую опору в своих действиях как глава государства, и может в этом не сомневаться».

При этом А.МОРОЗ отметил, что он как Председатель ВР в этом заинтересован, поскольку от этого зависит многое в государстве.

А.МОРОЗ в очередной раз сказал о беспочвенности разговоров о роспуске парламента. Он напомнил, что вчера повторно направил письмо Президенту с представлением на кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА и, по словам А.МОРОЗА, Президент должен вернуть это представление в парламент не позже, чем через 15 дней.

«А нас все подтягивают искусственно к придуманному 24 числу…», - сказал А.МОРОЗ.