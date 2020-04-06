В "Слуге народа" рассказали, когда может состояться внеочередное заседание Рады

Вопросы к рассмотрению - изменения в бюджет, меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и социальных групп, нуждающихся в помощи, а также закон о банках.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что датой проведения внеочередного заседания Верховной Рады может быть 8 или 9 апреля.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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Отвечая на вопрос, состоится ли на этой неделе внеочередное заседание парламента, Корниенко ответил: "Да, хотелось бы провести, обсуждаются 8 и 9 апреля".

Он отметил, что вопрос ближайших внеочередных заседаний - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и социальных групп, которые нуждаются в помощи, а также закон о национализированных банках.

"Окончательное принятие "банковского закона" снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями", - отметил депутат.

Кроме того, добавил он, нужно "защитить земельную реформу, отклонив проекты постановлений, которыми оппоненты пытаются ее оспорить и заблокировать".

"Ситуация динамично меняется. Например, мы только в пятницу вечером узнали, что к "банковскому" законопроекту подано около 5 тысяч поправок. И есть информация, что всего их будет 8 тысяч, то есть, абсолютный рекорд", - сказал Корниенко.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не исключает, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться 8 или 9 апреля.