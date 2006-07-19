Где в Киеве специалисты не рекомендуют купаться

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением утвердил перечень городских централизованных пляжей и зон возле воды, где отдых в 2006 году является безопасным, и запретил проезд и парковку автомобилей в прибрежных защитных полосах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В перечень пляжей, разрешенных для посещения, Киевская городская государственная администрация включила 24 пляжа в семи районах столицы.

Согласно распоряжению, в частности, в Голосеевском районе разрешено посещение 2-х пляжей: Галерный (залив Галерный) и Днепровская ривьера (остров Жуков).

В Дарницком районе - пляж Солнечный (на озере Солнечное).

В Деснянском районе можно отдыхать на пляже Черторый (в парке Дружбы народов на Днепре) и пляже Троещина (залив Десенка).

В Днепровском районе открыты 12 пляжей: Центральный и Довбычка (Труханов остров), Радуга (озеро Радуга), Венеция и Молодежный (Долобецкий остров), Детский, Предместная слободка и Золотой (остров Предместная слободка), Тельбин (озеро Тельбин), Веселка (Никольская слободка), Лесной (озеро Лесное), Русановка (Русановксая коса).

В Оболонском районе безопасны: пляж Пуща-Водица (пруд №8 на реке Горенка), Вербный (озеро Вербное), Верхний (залив Собачье устье по улице Приречной), Редькино (озеро Редькино по улице Богатырской) и Наталка (залив Наталка).

В Подольском районе - пляж на озере Синем (проспект Правды).

В Святошинском - пляж Святошино (пруд №14 на речке Нивка).

КГГА также утвердила 35 зон отдыха возле воды, которые можно посещать в этом году, в частности, Голосеевский парк имени Рыльского, Жуков остров, (Голосеевский район), парк Партизанской Славы и озеро Солнечное (Дарницкий район), парк Дружбы народов (Деснянский район), Русановская коса, Никольская слободка, Труханов остров и Гидропарк (Днепровский район), заливы Верблюд, Наталка, Собачье устье, Центральное озеро (Оболонский район).

В Печерском районе зоной отдыха является Наводницкий парк, в Подольском - Хутор Шевченко и Синеозерная, в Святошинском - пруд на реке Нивка и озеро Вира, в Соломенском - Совская балка и парк Отрадный, а в Шевченковском - парк Нивки.

По информации пресс-службы, кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обязал коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации внутренних водоемов Киева «Плесо» продолжить обустройство других пляжей и активизировать работу спасательно-водолазной службы, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде.

Отныне на самых популярных пляжах будут дежурить медработники первой неотложной помощи. Районные госадминистрации также должны организовать комплекс санитарно-гигиенических мероприятий (дезинфекционных, противомалярийных, противоклещевых) и установить предупредительные знаки возле объектов, не рекомендуемых для купания.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил районному руководству составить соглашения с предприятиями для обеспечения отдыхающих прохладительными напитками, мороженым, продуктами быстрого питания и для предоставления других сервисных услуг.

Вместе с тем Киевгорадминистрация не рекомендует купаться в 34 прудах, каналах и озерах, которые не пригодны либо не упорядочены к пляжному сезону.

По информации КГГА, столичные специалисты не рекомендуют купаться в прудах - Дидоровских, Голосеевского парка имени Рыльского, Мышеловских, жилого массива Теремки-2, №15 на реке Нивка на ул. Ушакова, в поселке Коцюбинское, на реке Нивка в поселке Жуляны, Совские, в балке Проня, в парке «Отрадный», в парке Нивки; в озерах - Нижний Тельбин, Вырлица, Пономаревское, Бриллиантовое, Бобровня, Гнилуша, Круглое, Березка (Гидропарк), Опечень, Центральное, Вера на ул.Зодчих, Выдубицкое, Лыбидское, Куреневское, Сырецкое, Петровское; в открытом канале-водоотводе вдоль ул.Закревского; в водоеме на ул.Булгакова.