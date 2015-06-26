СМИ: При теракте в Тунисе пострадала украинка

Об этом сообщил РИА Новости источник в местных силовых структурах.

Ранее сообщалось, что при теракте пострадала россиянка.

"По уточненным данным, пострадавшая оказалась гражданкой Украины", — сказал собеседник агентства.

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Официальное подтверждение этой информации пока получить не удалось.

Как сообщал УНИАН, двое вооруженных людей открыли стрельбу на пляже у отеля Imperial на курорте Эль-Кантауи под городом Сус в Тунисе, один нападавший был убит, второй разыскивается.

По последним данным МВД, жертвами нападения стали 27 человек, более 20 были ранены.