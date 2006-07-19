Болельщикам ”Шахтера” запретили курить

В Донецке на стадионе "Олимпийский", где проходят домашние матчи футбольного клуба "Шахтер", установлены таблички, которые запрещают посетителям курить.

Информацию об этом подтвердил директор стадиона Геннадий КАЛИЩУК, сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер".

"Мы повесили 55 табличек, которые запрещают курить на стадионе. Вышло новое постановление, строго запрещающее курение в общественных местах, к которым относятся и стадионы. Мы соблюдаем этот закон, и теперь в каждом секторе будет висеть знак, предупреждающий, что здесь курить нельзя", - сказал Г. КАЛИЩУК.

В то же время, директор не сказал, будут ли болельщики выполнять запрет. "Остальное – забота нашей милиции", - отметил он.