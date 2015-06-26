Президент внесет на рассмотрение Рады проект изменений к Конституции по децентрализации на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам президент Петр Порошенко сообщил на заседании Конституционной комиссии.

Он отметил, что ему еще нужно несколько дней для того, чтобы поработать над соответствующим законопроектом.

Порошенко выразил благодарность Венецианской комиссии, которая в сжатые сроки предоставила свои выводы относительно законопроекта, а также поблагодарил членов Конституционной комиссии, которые большинством голосов проголосовали за проект с тем, чтобы направить его к президенту.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционная комиссия поддержала большинством голосов решение о передаче президенту Украины проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.